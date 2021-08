Afghanistan, Mulè: “Grazie Croce Rossa Sanremo per assistenza e supporto a profughi afghani”

“Alla gratitudine più volte espressa per le nostre Forze armate che instancabilmente operano a Kabul per portare in salvo quante più vite possibili, ci sono altri eroi che meritano la stessa gratitudine. Parlo dei volontari e degli operatori della Croce Rossa di Sanremo che stanno assistendo 206 rifugiati afghani arrivati ieri presso il soggiorno Militare di via Lamarmora. Un lavoro congiunto tra militari e civili che segna ancora una volta il grande cuore e il grande spirito umanitario che caratterizza il popolo italiano. Da parte delle Istituzioni ci sia il massimo sostegno anche per questa seconda fase, non meno scontata, che prevede l’assistenza e il supporto a donne e bambini appena sfuggiti al terrore talebano”.

Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè