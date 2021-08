Ventimiglia: crisi nell'amministrazione Scullino, il PD "Deve andare a casa"

Dal Partito Democratico di Ventimiglia non ammettono alternative di fronte alla conclamata crisi che sta interessando l'amministrazione del sindaco Gaetano Scullino.

"Ribadiamo e ripetiamo con forza la nostra posizione: non ci sono alternative, questa amministrazione deve andare a casa".

"L'annunciato rimpasto di giunta porterebbe la sostituzione di qualche assessore ma di certo non potrà cambiare i metodi del Sindaco. - analizzano i Dem - Inoltre non sposterà l'ingombrante figura del suo braccio destro che in qualità di Direttore operativo è stato a tutti gli effetti il perno dell'azione di governo".