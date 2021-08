Sanremo: nel weekend tornano i 'Saldi di Gioia', iniziativa della Confcommercio n collaborazione con il Comune

Sabato 14 e domenica 15 agosto a Sanremo tornano i 'Saldi di Gioia', iniziativa della Confcommercio sanremese in collaborazione con il Comune.

"Abbigliamento uomo, donna e bambini, bar, ristoranti, calzature, borse e accessori, ottica, costumi e intimo e ancora biancheria per la casa - spiegano dalla Confcommercio -. Fino a tarda sera nel fine settimana di Ferragosto venite a Sanremo e troverete occasioni su una vastissima gamma di prodotti di ogni categoria merceologica. I commercianti di Sanremo vi aspettano per i 'Saldi di gioia'."



(in basso le locandine della manifestazione)