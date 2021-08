Vallecrosia: stasera ritorna ‘Music & Beer’, ospiti i Blenda Blues e birrificio artigianale Maltus Faber

Questa sera, giovedì 12 agosto, torna a Vallecrosia ‘Music & Beer’, la rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Il Borgo Antico. Protagonisti della serata saranno il Gruppo Musicale "Blenda Blues Band" un tributo ai mitici Blues Brothers e il Birrificio Artigianale Maltus Faber di Genova.



"Il concerto si svolgerà presso la Pista di Pattinaggio (Solettone Sud) alle 21 con ingresso libero. - sottolineano gli organizzatori - Per l'occasione potrete assaggiare una Birra molto particolare, realizzata da Maltus Faber in esclusiva per il loro omonimo locale in Genova, la Coccagna una session ale chiara e molto beverina, la Gretta una birra ambrata decisa e dalla discreta luppolatura e se sarete fortunati potrete assaggiare anche la Sand Creek una birra Double IPA realizzata per il progetto Tasso Alcolico.