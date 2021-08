Santo Stefano al Mare: questa sera in piazza Baden Powell il concerto per il 'Memorial Zavaglia'

La musica del Memorial Zavaglia torna a risuonare in piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare. Questa sera alle 21.30, il palco ospiterà giovani artisti e nomi che hanno già collaborato in altre edizioni.

Il mezzosoprano Rosy Zavaglia, il soprano Fiorella Di Luca, il tenore Niccolò Licata, il musical performer Cristian Gaydou, il soprano Luciana Modesti, il violinista Vittorio Sebeglia ed il pianista Leonardo Nicassio immergeranno il pubblico in un meraviglioso universo musicale, un universo dove i confini e i generi non sono più muri da erigere ma ponti da costruire. Si passerà dalla lirica di Puccini e Bizet al musical, al repertorio internazionale di Frank Sinatra e Liza Minnelli, alla canzone popolare italiana. Un programma scelto con cura da Rosy Zavaglia, sorella di Salvador a cui il Memorial, giunto alla sua XXIV° edizione, è dedicato, al fine di far tornare la musica a risuonare dopo un lungo e triste silenzio.

L’ingresso è libero secondo le normative vigenti in materia di prevenzione contagio Covid.