Molini di Triora: domenica un incontro sui 'magnifici 4' della Valle Argentina

Domenica 15 agosto, dalle 15 alle 19 presso Casa Balestra in via Case Soprane 13 a Molini di Triora si terrà l'incontro “Ti presento i magnifici 4: Zafferano, Miele, Lavanda, Erbe Officinali - A sostegno della tutela del territorio e della bio diversità”.

"Il miele della Valle Argentina sarà uno dei veri protagonisti della giornata. - spiegano gli organizzatori - Le api, il lavoro di questi meravigliosi insetti e degli altrettanto operosi apicoltori producono miele millefiori, miele di castagno e tiglio. Il miele: miele…come ingrediente per un delizioso sugo per pasta; miele…liquido e trasparente come un “sidro di mele” (appositamente denominato così perché dal latino mel mellis = miele) e scorzette di limone emulsionati con una fresca ricotta come dessert, o da bere come un dolce e raffinato amaro a fine pasto; miele a cubetti - favo - cera - e……miele da mastica e sputa come cantava Fabrizio De Andrè: per chi vorrà, si potrà assaggiare. Casa Balestra offrirà gratuitamente suggerimenti di gustose ricette a base di miele".





"Il profumo del miele porterà i nostri pensieri a velarsi di amaro e nostalgia: il miele agli agrumi, di eucalipto, di carruba…quante piante dalla ricca fioritura sono scomparsi sulla nostra costa e quanti mieli sono spariti? Sotto quali palazzi, discariche o centri commerciali sono stati sepolti senza neanche una croce in memoria di una autentica cultura. - aggiungono - Perché, come qualcuno afferma, la cultura non è quello che sappiamo: la cultura, quella con la C maiuscola, è quello che mettiamo in pratica sulla base delle nostre conoscenze… “Le api rendono un mondo migliore. Per tutti!!!” Coop Liguria https://www.youtube.com/watch?v=dSZO5jGVT64".



"Una Valle stupenda che inizia dall’azzurro mare della Riviera di Ponente (Imperia) per raggiungere nel breve volgere di pochi chilometri l’alta montagna della catena delle Alpi Liguri. Qui prospera la pregiata lavanda di montagna in modo spontaneo. Partendo dal fondo valle fino alle cime della montagne che superano anche i 2000 metri, si percorre una strada dapprima immersa negli ulivi e in seguito attorniata da lavanda. - ricordano - Quando il sole splende sulle foglie delle due piante native, queste si illuminano di un colore argenteo, spettacolare, che ha ispirato il nome stesso della Valle: la valle “Argentina”, ed il suo omonimo torrente. E’ qui che da tre generazioni dimora un’antica Antica distilleria, ed altre aziende del settore stanno nascendo. Dall’azzurro al giallo/rosso la valle si colora: il re…lo zafferano o oro rosso. E’ dal 2015, che, alcuni giovani, col sogno di recuperare le terre abbandonate nella magnifica Glori (frazione di Molini di Triora) e farle tornare a risplendere iniziano a produrre “Eccellenze”: lo Zafferano e l'antica semenza della “Muneghetta”, il fagiolo tipico di Glori. Casa Balestra propone una vasta gamma di piante officinali ed aromatiche tipiche della Valle Argentina: tisane di erbe officinali, erbe aromatiche, singole e miscelate, per la cucina, la cui coltivazione esclude totalmente l'uso di qualsiasi sostanza chimica e utilizza metodi che favoriscono e proteggono la biodiversità animale e vegetale".



"In una provincia già offesa ma ancora ricca di biodiversità la vera ricchezza non è da cercare in ciò che non c’è ma, forse, da trovare in ciò che già naturalmente possiede e che l’uomo, nei secoli, in perfetta armonia e nel rispetto quasi religioso dell’eco-sistema, ha saputo sviluppare. - concludono - Ed è per questo che le associazioni culturali “Casa Balestra” e “Ponente Ambiente Cultura” invitano alla conoscenza ed al consumo dei prodotti locali. Il territorio si difende e si tutela grazie all’impegno di chi crede davvero in uno sviluppo eco sostenibile per se e per le future generazioni. Entrata gratuita".