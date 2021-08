Imperia: domani lo spettacolo “Carosello e tutti a nanna!” a Calata Cuneo

Domani sera alle 21.15, presso la banchina Aicardi di Calata Cuneo a Imperia, si terrà lo spettacolo “Carosello e tutti a nanna!”. Una serata per celebrare l’iconico programma della tv italiana che ha accompagnato intere generazioni di genitori e figli riunendo la famiglia davanti allo schermo.



Il tenore Andrea Elena e l’attore cantante Antonio Carli duetteranno accompagnati da un ensemble di musicisti di altissimo livello con pianoforte, chitarra e batteria in un sipario unico come quello di Calata Cuneo. L'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo commenta così l'evento in programma: “Una serata che ci riporta agli anni ’50 e ’60, all’entusiasmo, alle canzonette e agli sketch comici all’epoca interpretati dai grandi del cinema, del teatro e della musica, questa sera riproposti da celebri artisti del nostro tempo".



"Un evento organizzato dalla Città di Imperia per regalare, agli imperiesi e ai tanti turisti, una serata all’insegna della spensieratezza e del sorriso. - ricorda Vassallo - L’ingresso è gratuito. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza".