Cervo verso Ferragosto: da sabato eventi, mostre, musica dal vivo, artigianato e incontri con gli autori

Il Comune di Cervo, in collaborazione con il Festival della cultura mediterranea di Imperia e l’associazione I Borghi più belli d’Italia organizza la rassegna Cervo verso Ferragosto, una tre giorni che si snoderà da sabato 14 a lunedì 16 agosto ricca di eventi, incontri, musica e arte tra le vie del borgo.

Dal 14 al 16 agosto in Piazza Castello e nel Borgo Antico si svolgerà Le forme dell’arte, prima rassegna di arti, artigianato ecologico e biosapori con una mostra mercato dalle 17.00 alle 24.00 e, tutte le sere, concerti live con musica internazionale.

Sabato 14 agosto alle 18.00 in Pizza Castello, Reladuo, concerto live con Ele Armerio; alle 21.00 dalla Terrazza del bastone Danze sotto le stelle, in collaborazione con CSEN (Imperia), esibizione itinerante degli allievi della scuola di danza News Movanimart diretti da Roberta Airaghi, in collaborazione con Tiziana Bertinotti.

Domenica 15 agosto dalle 18.00 apericena nei locali del borgo, in piazza Castello Concerto live di Ferragosto con i Red & Noir.

Lunedì 16 agosto alle 18.00 in piazza Castello Concerto live con Roby Blasi, Accademia Musicale di Ospedaletti.

Non mancheranno gli aperitivi con l’autore, realizzati in collaborazione con il Festival della cultura mediterranea città di Imperia e con l’Isola del libro di Imperia Oneglia. Sabato 14 agosto alle ore 19.00 in piazza Alassio Lorenzo Beccati presenta il libro Il pescatore di Lenin, interna l’autore Giulio Geluardi; lunedì 16 agosto alle 19.00 sempre in piazza Alassio Alessandro Carassale e Claudio Littardi presentano il libro Fronteria Judaica, presenta il prof. Giovanni Peirone (IIS Ruffini, Imperia).

Dal 12 al 21 agosto si svolgerà inoltre al Castello di Cervo una mostra di pitture e sculture di Serenella Sossi. Tra le opere sarà esposta Forma Sirena, da cui è stata realizzata l’opera in bronzo recentemente collocata sul modo di Imperia Oneglia. La mostra è visibile negli orari di apertura del Polo Museale:

· Dal Martedì al Venerdì: 9.00 – 13.00/16.00 – 20.00

· Sabato e Domenica: 9.00 – 13.00/16.00 – 20.00/ 21.00 – 23.00

· Giorni del Festival: 9.00 – 13.00/ 16.00 – 23.00

· Lunedi CHIUSO

(locandina in basso)