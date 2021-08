Arianna Caputo è la Miss di 'SanBart Cabaret': la ventenne pasticcera di Albenga ha superato le altre 10 concorrenti

Arianna Caputo, 20 anni, pasticcera di Albenga, è la vincitrice di Miss San Bartolomeo al Mare 2021, concorso di bellezza e di eleganza che si è svolto ieri a margine della prima serata di SanBart Cabaret. Arianna Caputo ha superato le altre 10 concorrenti che hanno sfilato davanti alla giuria presieduta da Marlène Grosso e composta anche da Giovanni Barreca, Marco Vallarino e Elisabetta Musante. Nicole Vio, 17 anni di Albenga, seconda classificata, è stata eletta Miss Sorriso e Alessia Cardinale, 19 anni di Garlasco (PV), terza classificata, è stata eletta Miss eleganza.

Molto apprezzato dal foltissimo pubblico presente anche lo spettacolo comico di Elena Ascione, la quale ha ironizzato sul mondo delle donne e il loro rapporto con il proprio corpo.

SanBart Cabaret, organizzato e promosso da Enrico Balsamo con il supporto del Centro Sociale Incontro e il patrocinio del Comune, prosegue questa sera con lo spettacolo del Quartetto C'Era con lo stesso Enrico Balsamo. Torinese, comico, ventriloquo, illusionista, Balsamo è uno showman noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in programmi come “Tú sí que vales” ed “Eccezionale veramente”. Ha maturato esperienze lavorative anche dietro le quinte e con esibizioni live. Prima animatore turistico, poi appassionato studente di magia, teatro, canto.