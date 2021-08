A ferragosto il Casinò di Sanremo punta su burlesque e pole dance

Il Casinò di Sanremo presenta, in esclusiva nazionale, un grandioso spettacolo di danza, burlesque e Pole Dance al Roof Garden dal titolo “Gran Casino’”, per festeggiare il 14 e 15 agosto le notti più belle dell’estate.

Il corpo di ballo del "Gran Casinò di Sanremo” diretto dalla coreografa internazionale Angie La Notte, aprirà le porte della Casa da Gioco sanremese per un viaggio emozionante che vuole rendere omaggio ai Casinò e alle culture di tutto il mondo. Grazie ai numerosi performer selezionati dalla scena mondiale, ai costumi scintillanti alle musiche travolgenti e originali, lo spettacolo propone fusioni di danza, acrobazia di pole dance e burlesque, per trasportare lo spettatore in una dimensione di passione, audacia e stupore.

“Si partirà con un omaggio a Las Vegas simbolo dei Casinò in tutto il mondo, ma anche un tributo al mondo patinato delle Celebrities e come gran finale non mancherà un momento dedicato al Sud America con i suoi colori e le musiche latine che da sempre fanno emozionare e divertire. - spiegano dalla casa da gioco - Un 'esperienza che toglierà il respiro, regalando agli spettatori uno show variegato in grado di fondere in un mix originale musica, luci, colori, balli e canti in un’atmosfera magica e surreale. Le serate saranno presentate dal conduttore della Super Station Radio Studio Più, Alex Intermite. La regia dello show è affidata ad Alexander Tempestini”.