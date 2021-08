Ventimiglia: alunna affetta da 'favismo' andrà al 'Marco Polo', ordinanza di divieto di coltivazione

Come spesso accade e vista la pericolosità di eventuali coltivazioni, il Sindaco di Ventimiglia ha emanato una ordinanza di divieto assoluto di coltivazione di fave all’aperto, nella zona di via Roma, a ridosso dell’Istituto superiore ‘Marco Polo’.

La decisione è emersa dopo che, una giovane ventimigliese risulta affetta da carenza congenita dell’enzima ‘Glucoso 6 – Fosfato Deidrogenasi’ che determina la malattia comunemente denominata ‘favismo’.

Altre ordinanze simili per la stessa motivazione sono state emanate nel 2011 e 2018. Oggi, visto che la giovane affetta dalla malattia, dal nuovo anno scolastico frequenterà l’Istituto di via Roma, l’ordinanza vieta eventuali colture di fave in prossimità dei luoghi frequentati dalla giovane, perché per lei costituisce potenziale pericolo.

Il divieto assoluto di coltivazione di fave all’aperto è stato instaurato nel raggio di 150 metri lineari, dalla scuola.