Ventimiglia: bambino in difficoltà tra le onde, salvato dai bagnini e portato d'urgenza al 'Gaslini'

Grande apprensione a Ventimiglia per le condizioni di un bimbo andato in difficoltà tra le onde in un giorno di vento molto forte e mare agitato.

In un primo momento il padre si è lanciato in mare per salvarlo ma è poi servito l'intervento dei bagnini per portare entrambi a riva, mentre la macchina dei soccorsi si è subito attivata per trasportare il piccolo con l'elicottero al 'Gaslini' di Genova. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni anche se, al suo arrivo sulla battigia era cosciente.

I fatti sono avvenuti nella spiaggia libera vicino allo stabilimento 'Libeccio'. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto.