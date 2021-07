Disavventura stamani per un anziano a Imperia. L'uomo, 73 anni, mentre si trovava alla guida della propria auto in piazza Dante si è immesso contromano in via Berio.

Fortunatamente alcuni passanti si sono accorti subito di quanto accaduto e lo hanno bloccato.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha provveduto a identificarlo. L'anziano, in stato confusionale, ha dichiarato di essere convinto che quella strada fosse a doppio senso. Non si sono registrati incidenti.