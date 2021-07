Giovedì sera tornano le 'Open night' vaccinali: dalle 19 alle 23 a Sanremo e a Imperia

Giovedì sera torna l'appuntamento con gli 'Open Night' vaccinali di Regione Liguria. Tutte le persone che non si sono ancora vaccinate potranno ricevere la prima dose del vaccino Pfizer anti Covid recandosi senza appuntamento presso il Palafiori di Sanremo e al Palasalute di Imperia, dalle 19 alle 23.

L'open night rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria e Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose (Pfizer), senza dover prenotare l’appuntamento e con la garanzia del richiamo dopo 21 giorni.

L'open night si rivolge alla popolazione non vaccinata: pertanto possono presentarsi senza prenotazione coloro che non hanno altro appuntamento e solo per la prima dose. Le persone, invece, che devono fare il richiamo, possono recarsi alla data e ora prestabilita presso l'hub vaccinale in cui si ha l'appuntamento.