Aiutiamo Riccardo: solidarietà online per un 20enne di Sanremo in cura a Pisa per un osteosarcoma

Riccardo è un ragazzo di vent’anni. Vive con la famiglia a Sanremo e nel 2018 ha scoperto di avere un osteosarcoma osteoblastico ad alto grado di malignità.

A raccontare la sua storia, sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, è la madre, Miriam Schinello, che aggiorna continuamente chi ha a cuore la salute del figlio in un blog, “Un cancro all’improvviso”.

Dopo l’operazione al femore - si legge - il ragazzo ha dovuto affrontare 42 cicli di chemio presso l’Ospedale di Pisa e diversi interventi: ora ha una protesi alla gamba. Poche settimane fa al Cisanello della città toscana i medici hanno trovato e rimosso delle metastasi polmonari.

“Il 14 luglio - scrive la mamma - Riccardo verrà nuovamente ricoverato e operato ai polmoni, entrambi come la volta scorsa. I dottori hanno detto che il decorso post-operatorio, stavolta, sarà più lungo per via delle emorragie. Tra l'altro rimane da risolvere il problema della gamba, ancora non hanno deciso cosa è meglio fare. Per ora pensiamo ai polmoni”.

La raccolta serve ad affrontare le spese mediche, la fisioterapia e i continui viaggi da Sanremo a Pisa. Ha avuto oltre ottocento condivisioni e ha superato i seimila euro.