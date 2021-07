Questa sera appuntamento con la cena in riva al mare firmata Pico de Gallo.

La serata sarà accompagnata dal live del duo composto da Riccardo Sasso e Fabrizio Barbera, in arte i Barber Shop.

Dalle 19 l'aperitivo in spiaggia, poi il via alla cena in pieno stile Pico.

Per info e prenotazioni: 0184 574345