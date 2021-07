A Sanremo c’è una novità per l’estate 2021: inaugurato questa sera il ‘Boca Beach’ (Foto e Video)

Per l’estate 2021 c’è una novità a Sanremo, in corso Marconi. È stato inaugurato questa sera il Boca Beach, dallo spagnolo ‘bocca del fiume’ per la sua posizione in zona Foce, un Beach club dal respiro internazionale nella Città dei Fiori. Domani l’evento inaugurale, dalle 13.

Il nuovo stabilimento presenterà uno stile molto particolare, nato dalla mescolanza tra il ‘boho’ e lo ‘shabby chic’, entrambi rivisitati in chiave moderna. Una ristorazione di alto livello e una moltitudine di servizi tipici dei migliori lidi della Costa Azzurra. Oltre alle postazioni classiche infatti saranno presenti lettoni e letti a baldacchino, e sarà inoltre possibile ordinare comodamente cibo e bevande approfittando anche di una cantina di prim’ordine.

Non mancheranno gli eventi del weekend, sempre legati alla ristorazione: durante il pranzo musica e intrattenimento saranno garantiti per tutti gli ospiti fino al tardo pomeriggio.

La vision della nuova attività è quella di rappresentare un punto di riferimento per coppie e gruppi in cerca di uno svago più sofisticato e comfort differenti.

Questa sera il ‘Boca Beach’ ha aperto le porte a SanremoNews per l’inaugurazione e l’evento d’esordio. Domani la prima apertura al pubblico e poi una lunga estate di eventi in stile ‘Boca Beach’.



