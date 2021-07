Sanremo: va in bagno, il titolare chiude e lui rimane chiuso dentro al bar. Liberato da Polizia e Vigili del Fuoco

È servito l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia per liberare un giovane che, questa notte intorno all'1.30, è rimasto chiuso in un bar.



Il ragazzo, sul finire dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro il Belgio, è andato in bagno e, forse per via di una 'sosta' particolarmente prolungata, il titolare si è dimenticato di lui e ha chiuso il locale. All'uscita dal wc l'amara sorpresa.

Grazie all'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco il giovane è stato infine liberato.