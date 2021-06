Sanremo: acqua inquinata e fognature danneggiate, dopo i lavori sul rio Foce scongiurati i divieti di balneazione

Importanti interventi del Comune nelle ultime settimane per mettere mano alle fogne e garantire parametri accettabili nella qualità dell’acqua del mare in zona Foce. Sui torrenti San Martino, San Francesco, San Lazzaro, Val d’Olivi e San Bernardo le verifiche sono già state effettuate e, a seguito della relazione dell’ingegnere Fabio Ravera, a fronte delle numerose problematiche riscontrate, sono stati attivati i lavori di somma urgenza. Anche la situazione sul rio Foce era particolarmente seria con le stesse numerose problematiche e, come emergeva dai campionamenti, la presenza di inquinamento per la quasi totalità del tratto esaminato.



Nel dettaglio all’interno del torrente Foce sono emersi: trafilamenti di acque nere dal bauletto della tubazione comunale; pozzetti, collettori fognari comune intasati o danneggiati; bauletti delle condotte fognarie comunali lesionati; scarichi privati da verificare; perdite diffuse di acque nere dalle pareti delle tombinature; acque nere convogliate nelle condotte di acque bianche; collettore privato danneggiato o non allacciato.



La giunta ha quindi dato il via libera ai lavori in somma urgenza. Il totale degli interventi fatti all’interno del torrente è stato a 40.500 euro. Le spese a carico dei privati saranno poi oggetto di rivalsa da parte cel Comune, così come quelle di manutenzione ordinaria che spetterebbero a Rivieracqua. Nell’ambito dei medesimi lavori il Comune ha anche attivato la procedura per la rimozione e il corretto smaltimento di porzioni di amianto.

Ora la situazione è decisamente migliorata e, grazie ai lavori svolti il rischio di eventuali divieti di balneazione è calato notevolmente per un'estate più serena sulle spiagge della Foce e di corso Marconi.