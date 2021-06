Iniziato il primo controesodo dell'estate: prime code a Savona sulla A10 in attesa della serata

E’ iniziato il primo vero controesodo della stagione, anche se l’estate inizia ufficialmente domani. Per ora chi sta partendo dalla nostra provincia non trova subito incolonnamenti o code ma, attenzione perché dalle 16 circa, si trovano già da Pietra Ligure e soprattutto a Savona.

Non si dovrebbero registrare veri e propri blocchi ma, almeno per ora la situazione è già difficile al bivio per la A6, che da Savona porta a Torino. Difficile fare previsioni per la serata, quando il ‘grosso’ dei vacanzieri da weekend si metterà in viaggio.

Da non escludere che alcuni, ovviamente gli italiani, possa decidere di salire in macchina dopo le 20, per poter assistere alla partita tra Italia e Galles, valida per il campionato europeo di calcio. Questo potrebbe far slittare alcune partenze proprio alla serata.