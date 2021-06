Ventimiglia: francesi vaccinati respinti alla frontiera, Scullino: “Un danno. Ora, grazie all’intervento del sottosegretario Costa, possono tornare”

Ha fatto discutere durante gli ultimi giorni la questione dei turisti francesi fermati alla frontiera e respinti perché non in possesso del documento attestante un tampone con esito negativo anche se vaccinati.

Con l’intervento del sottosegretario alla sanità Andrea Costa la situazione ha subìto un cambiamento sostanziale permettendo ai turisti transalpini, mediante decreto, di raggiungere l’Italia. Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha incontrato il sottosegretario sabato scorso e proprio durante il loro incontro gli aveva esposto la vicenda.

“Ho chiesto al sottosegretario di fare un’ordinanza per facilitare l’arrivo dei francesi in Italia attraverso i quattro valici di frontiera - spiega Scullino ai nostri microfoni - i francesi, anche se vaccinati, venivano respinti se non erano muniti di un tampone eseguito nelle precedenti 24 ore. Questo ha mandato indietro migliaia e migliaia di francesi, noi viviamo di turismo di prossimità e la città era vuota. Questi nostri clienti ed amici erano molto contrariati”.

Scullino ricorda che della vicenda si era già discusso in parlamento e proprio l’onorevole Flavio Di Muro aveva descritto il problema: “Di questa cosa avevano già dibattuto in parlamento, l’onorevole Di Muro aveva sottolineato che per noi è un grave danno. Grazie all’interessamento del sottosegretario Costa, finalmente ieri è arrivata l’ordinanza che mette in condizione al turismo di prossimità di poter attraversare la frontiera nei 30 chilometri, quindi da Nizza fino a qui”.

Infine il sindaco della città di confine esprime il proprio entusiasmo nel rivedere le città gremite dai francesi, da sempre i benvenuti: “La città, e anche Sanremo, si sono riempite di turisti, che sono i benvenuti e fanno parte della nostra economia. I bar, i ristoranti sono pieni, voglio sottolineare che i residenti di Monaco, fino a Nizza non vedono l’ora di tornare in Italia, questa limitazione ha causato un grande danno. Su Nice Matin scrivono: “Finalmente possiamo tornare in Italia”. È tutto dire”.