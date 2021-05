Ventimiglia: importante riunione del tavolo del turismo in Comune con Confcommercio e Confesercenti

Seconda riunione molto produttiva, ieri per il tavolo del turismo e della promozione del territorio di Ventimiglia, coordinato dai tre assessori della Giunta Scullino, Simone Bertolucci (manifestazioni, cultura e sport), Matteo De Villa (turismo e attività produttive), Tiziana Panetta (pianificazione territoriale e demanio).

Insieme ai tecnici comunali hanno naturalmente partecipato le due principali associazioni di categoria, Confcommercio e Conesercenti, parte determinante del tavolo di lavoro. L'ordine del giorno, molto nutrito, prevedeva la discussione su diverse tematiche:

- i sentieri che circondano Ventimiglia + Outdoor, mtb, trekking;

- l’area protetta di Mortola;

. mostra e premio Emilio Salgari, progetto “Fumettando a Ventimiglia” e quant’altro sul Corsaro Nero, Signore di Ventimiglia;

- ambiente e natura, un obiettivo: il rimboschimento dell’Oasi faunistica;

- quest’estate “spiagge libere libere”, anche dai sacchi di sabbia;

- il progetto la Casa del Mare: ripopolamento ittico, salvaguardia dei fondali marini e “la signora del mare di Ventimiglia;

- dai nuovi parcheggi delle aree ferroviarie alla mobilità sostenibile, ciclabili e navette elettriche;

- Picasso al Forte dell’Annunziata, ospitalità e cultura; dal multimediale alla preistoria;

- il nuovo sito turistico, concorso per il brand Città di Ventimiglia.

“Tutti gli argomenti sono stati condivisi, discussi e approfonditi con le proposte costruttive delle due associazioni di categoria” dichiarano i tre assessori.

“Dopo un'ulteriore incontro la prossima settimana – ha detto il vicesindaco Bertolucci - porteremo il programma molto ambizioso ma concretamente realizzabile, in discussione formale in Giunta e anche in Consiglio comunale per coinvolgere tutti i consiglieri comunali".

Aggiunte Matte De Villa: "E' un vero programma di rilancio del turismo e della promozione territoriale, è necessario aiutare e accompagnare la ripresa economica post Covid, noi siamo pronti".

Conclude l'assessore Tiziana Panetta: "Su impulso del sindaco Scullino, abbiamo realizzato un gruppo di lavoro che potesse pensare ad un'azione di rilancio completa, che coinvolgesse diversi settori produttivi e tutti gli uffici comunali, un'azione coordinata di pianificazione del rilancio del turismo che andasse di pari passo con la programmazione amministrativa, su un progetto triennale e con degli eventi che resteranno nel tempo, capaci ad attirare nel breve periodo nuovi turisti a Ventimiglia".