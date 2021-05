Vallecrosia: in arrivo dal Governo 80mila euro per i lavori programmati alla foce del Verbone

Il Comune di Vallecrosia si è aggiudicato un bando del Governo dell'importo di 80.000 utile per i lavori programmati alla foce del Verbone.

“Un risultato importante che ho condiviso con il Sindaco Armando Biasi - spiega il deputato della Lega Flavio Di Muro - che premia la progettualità dell'amministrazione e la sinergia con lo Stato. Queste risorse si vanno a sommare ai 2,5 milioni di euro riconosciuti dall'attuazione della ‘Legge Salvini’ che permetterà di mettere in sicurezza la parte finale del torrente e di riqualificare l'intera area compreso il lungomare”.



"Sono molto soddisfatto che siano stati assegnati a Vallecrosia ulteriori 80 mila euro per la riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Verbone - commenta Biasi -. È stata compresa l’importanza di queste opere fondamentali per la sicurezza e per aumentare la resilienza del nostro territorio. Un ulteriore passo in avanti per migliorare Vallecrosia”.