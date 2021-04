Sabato e domenica recital e concerti a Monte-Carlo per la chiusura del Festival Printemps des Arts

Lo spettacolo continua a Monte-Carlo. Nel rispetto di ferree regole anticovid il Festival Printemps des Arts, inaugurato lo scorso 13 marzo, si è svolto con la presenza di pubblico, numeroso ed entusiasta, in sale da concerto e luoghi non convenzionali, dall’Auditorium Rainier III all’Opera, dal Grimaldi Forum al Tunnel Riva, dal Museo Oceanografico alla Sala Empire dell’ Hôtel de Paris al Théâtre des Variétés.

Per il weekend conclusivo di domani sabato 10 aprile, i grandi interpreti Olivier Baumont e Pierre Hantaï proporranno un repertorio dedicato alla musica barocca per clavicembalo.

Olivier Baumont, il cui recital è ospitato al Museo Oceanografico alle 14.30, è uno dei maggiori clavicembalisti del panorama contemporaneo, capace di interpretare con totale padronanza le composizioni del secolo di Versaillais. Il suo programma, che comprende brani festosi vicini alla danza, ripercorre due secoli di musica francese da Molière alla fine dell’Ancien Régime.

Alle 16.00 è la volta di un altro grande interprete del clavicembalo, Pierre Hantaï, uno degli strumentisti più illustri della sua generazione, le cui registrazioni di musica bachiana sono state unanimemente apprezzate dalla critica internazionale.

Il programma di domenica 11 aprile, all’Auditorium Rainier III (ore 15.00), è dedicato a composizioni per pianoforte ed orchestra di Franz Liszt raramente eseguite e, per l’occasione, interpretate dal pianista ceco Ivo Kahánek, che ha vinto nel 2004 il prestigioso Concorso Internazionale di musica della Primavera di Praga, e dal giovane e talentuoso direttore ungherese Gergely Madaras alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

A preludio del concerto verrano eseguite le musiche di Gérard Pesson, compositore en residence di questa edizione del festival.

Sabato 10 aprile - 14.30 museo oceanografico



Olivier Baumont clavicembalo



Musiche di Jacques Champion de Chambonnières, Louis Couperin, François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Claude Balbastre

16.00



Pierre Hantaï clavicembalo



Musiche di François et Louis Couperin, Händel, Bach



Domenica 11 aprile - 15.00 Auditorium Rainier III



Musiche di Gérard Pesson, composiotere en résidence



Bazoumana yo

Ed Precious Dionela, pianoforte

Trois mains vertes sur de vieux airs

Elisa Ardrizzi, pianoforte

(Studenti dell’École municipale de musique de Beausoleil)

Le diable dans le beffroi

Vinteuil : une page retrouvée

Allan d’Orlan de Polignac, pianoforte

(Studenti del Conservatorio regionale di Nizza)



Franz Liszt

Festklänge, poema sinfonico n.7, S.101

Totentanz, S.126

Von der Wiege bis zum Grabe, poema sinfonico n.13, S.107

Grande Fantaisie symphonique sur des thèmes de Lelio de Berlioz, per pianoforte e orchestra, S. 120



Ivo Kahánek, pianoforte

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Gergely Madaras, direzione

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti è di 15 euro (ad eccezione di quello di domenica i cui prezzi variano da 17 a 35 euro); biglietti di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Per gruppi biglietti ridotti.