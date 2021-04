Ventimiglia: la zona rossa e un insolito venerdì con un grande assente, il mercato

Il lungomare di Ventimiglia questa mattina appare sereno con la complicità del bel tempo. Qualche passante ne affolla i marciapiedi e le spiagge assolate. Traffico moderato e aria tranquilla. Tutto assolutamente nella norma e nulla di particolarmente rilevante da riportare, se non fosse venerdì, giornata dedicata al moto mercato della città di confine.

Non ci sono banchi, né clienti, né ambulanti, né francesi, niente mercato. L' insolita giornata affrescata in tinta unita dalla zona rossa è la rappresentazione del silenzio sordo generato dal sentimento di disillusione che gli esercenti interpretano dall'inizio della pandemia. L'agitazione dei commercianti nelle ultime settimane sta confluendo in continue manifestazioni, nella nostra provincia così come nel resto d'Italia, attraverso le quali la categoria cerca di fare sentire forte e chiara la propria voce, in attesa che il governo agisca positivamente nei suoi riguardi.

Proprio per oggi, a Savona, è stata programmato un altro raduno davanti alla Prefettura. Martedì scorso a Imperia e l'intenzione è di proseguire a battersi per la causa.

L'emergenza sanitaria ha causato un'altra singolare occasione, quella di un venerdì senza mercato e una apparente normalità che lascia pensare. Purtroppo non è la prima volta. Si spera che l'auspicio degli esercenti possa concretizzarsi quanto prima e che questa risorsa economica importante torni a funzionare.