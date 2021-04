Sanremo: una stagione all'insegna del verde e del gioco al Nido d'Infanzia di Villa Peppina (Foto)

Con l’arrivo della Primavera al Nido d’Infanzia ‘Villa Peppina’ di Sanremo sboccia una nuova stagione all’insegna del verde e del gioco.

La parte esterna adiacente al servizio è stata completamente rinnovata; grazie al finanziamento economico del Comune d i Sanremo, la Cooperativa Sociale Jobel (gestore del servizio), ha ritenuto necessario progettare un nuovo spazio naturale con la realizzazione di un giardino sensoriale e di un angolo dedicato all’orto. I piccoli protagonisti, con al fianco le educatrici, avranno la possibilità di vivere nuovi percorsi esperenziali legati alla scoperta, all’osservazione e al rispetto della natura.

Le proposte educative garantiranno al bambino autentiche opportunità di gioco intese come forme di libertà corporea, mental e ed emozionale. Inoltre, si cercherà quotidianamente di creare una forte connessione tra i progetti educativi (interni al nido) e quelli per educare all’aperto), in modo tale da essere uno l’estensione dell’altro.

Lo staff educativo, i bambini e le bambine di ‘Villa Peppina’ hanno ringraziato il Comune di Sanremo e la ditta realizzatrice Green System.