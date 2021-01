Festival di Sanremo: c'è anche chi chiede l'ammissione di canzoni in lingua corsa, la petizione on line

"Chiediamo che anche cantanti di lingua corsa, così come di altre terre storicamente italofone, possano essere ammessi al Festival di Sanremo, che ha sempre visto in concorso canzoni in dialetto (o lingua locale, che dir si voglia) della penisola”.

Dopo averla lanciata nell’aprile scorso, Francesco R. torna a chiedere su avaaz.org con una petizione (QUI), l’ammissione al Festival di canzoni in lingua corsa o altre. “Per questo motivo – prosegue - essendo il corso anche molto comprensibile per un italiano, quasi simile e, per dirla con il grande linguista Niccolò Tommaseo, il più puro dei dialetti d'Italia, riteniamo che esso rientri a pieno titolo nella famiglia delle lingue italiche, quindi ammissibile come lingua musicale sanremese. Tale riconoscimento, inoltre, contribuirebbe a rinsaldare antichi legami storico-culturali e di amicizia tra le due altre sponde del Tirreno"