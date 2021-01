Sanremo: una mamma lamenta scarsa qualità nelle mense scolastiche, l'Assessore "Non ci risulta ma verificheremo con attenzione"

Abbiamo raccolto la lamentela di una mamma di tre bambini, che frequentano la materna e le elementari a Sanremo, che contesta il servizio mensa.

Secondo la donna, infatti, il servizio è inadeguato tenuto anche conto dei costi, sia per le famiglie che per il Comune che dà un suo contributo. Ida, questo il nome della donna che si firma ‘una mamma arrabbiata’ non chiede cose particolari in mensa, ma sottolinea che i figli a casa mangiano tanto e a scuola nulla, lamentando la scarsa qualità del cibo. “Ci sono sempre carote di contorno dei pranzi, la stessa tipologia di frutta e le scatolette di tonno”.

La mamma sostiene che il pranzo arriva quasi sempre freddo e monotematico come rotazione settimanale: “Capisco che siamo in un periodo difficile – ci ha detto – nel quale tutti ci dobbiamo adeguare ed aver pazienza ma, se già prima della pandemia mondiale moltissimi genitori erano scontenti, ora ancor di più. So che esiste una commissione mensa e forse sarebbe opportuno un maggiore controllo”.

Abbiamo ovviamente chiesto lumi all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, che ci conferma come esista un protocollo ed un menù, appeso nelle scuole, che viene rispettato: “Sicuramente – ci ha detto Costanza Pireri – può succedere che ogni tanto ci siano delle variazioni dell’ultimo momento, ma mi risulta che non ci siano grossi problemi da questo punto di vista. Quello che consiglio è di far inviare subito, dal responsabile della scuola, una mail che indichi con precisione l’accaduto. Non ci nascondiamo dietro a un dito e, ovviamente, qualcosa che non va può sempre accadere, ma ritengo che tutto sommato il servizio sia di buona qualità. Comunque, dopo la segnalazione della mamma al vostro giornale, sarà mia premura fare un più approfondito controllo”.