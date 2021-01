Da domani zona 'rossa' e inasprimento dei controlli: a Natale e Santo Stefano multe a Sanremo e Bordighera

Domani scatta nuovamente la zona ‘rossa’ anche nella nostra provincia e, ovviamente, aumenteranno decisamente i controlli delle forze dell’ordine, per il rispetto delle normative anti Covid-19.

Il timore è quello che possano verificarsi situazioni di assembramento, sia nelle strade che in alcune abitazioni. Saranno operative le diverse pattuglie di Polizie Municipali, Carabinieri e Polizia, sia durante la giornata che la sera e nel corso della notte quando è previsto il coprifuoco, tra le 22 e le 7 del mattino.

Le indicazioni ricevute dai diversi comandi delle forze dell’ordine sono le stesse di Natale e Santo Stefano quando, tutto sommato, la nostra provincia ha risposto in modo corretto, rispettando le normative. Un po’ di preoccupazioni, in tema di assembramenti, c’è ovviamente per la serata di domani, quando potrebbero essere organizzate feste private, difficili da individuare.

Intanto, per quanto riguarda il periodo natalizio, emergono i risultati dei controlli. A Sanremo sono state elevate tre sanzioni: una a un negozio che non poteva rimanere aperto nel giorno del 24 e altre due, proprio nel giorno di Natale, nei confronti di due francesi che non avevano motivo di stare a Sanremo.

A Ventimiglia non sono state elevate multe e la situazione è stata particolarmente tranquilla. A Bordighera sono stati molti i servizi anti Covid, durante i quali gli agenti della Municipale hanno elevato una ventina di multe, alcune delle quali per l’inosservanza dell’uso della mascherina e per assembramenti.

Da domani, e fino al 3 gennaio ma soprattutto nella notte di San Silvestro, i controlli saranno particolarmente serrati, in particolare per evitare assembramenti. Anche se, ovviamente, ci sarà la voglia di festeggiare la fine di questo ‘annus horribilis’ che ha cambiato il modo di vivere per tutti noi e salutare il 2021, augurandoci che si possa tornare a fare tutto quello che si faceva una volta, compreso il veglione di Capodanno.