Coronavirus: torna a calare il rapporto tamponi-positivi in Liguria, oggi uno ogni 15,67 (6,37%)

Ospedalizzati: 758 (-7) | 70 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 63 (-1) | 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 115 (+4) | 16 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 214 (-4) | 28 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-1) | nessuno (-) in terapia intensiva

Galliera - 96 (-3) | 3 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 79 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 83 (+2) | 7 (+1)in terapia intensiva

Asl 5 - 102 (-3) | 5 (-1) in terapia intensiva