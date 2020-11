Bordighera: dal 28 novembre, gratuiti i parcheggi del piazzale Raoul Zaccari e di piazza Eroi della Libertà

L’Amministrazione del Comune di Bordighera conferma il proprio sostegno agli esercizi commerciali cittadini con una importante novità. Da sabato 28 novembre a domenica 27 dicembre i parcheggi del piazzale Raoul Zaccari (ex 'piccola velocità') e di piazza Eroi della Libertà (stazione) saranno gratuiti: tutta l’area diventerà zona disco con tempo massimo di sosta consentito di due ore.

“Con questa decisione rafforziamo concretamente il nostro invito ad effettuare gli acquisti presso i negozi cittadini in occasione delle prossime festività natalizie. Come ho già avuto modo di dire, si tratta non solo di un gesto di solidarietà nei confronti di operatori che più di altri sono in difficoltà, ma anche di una tutela del futuro di Bordighera tutta - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito -. Come Amministrazione, assicuro il nostro massimo impegno affinché nessuno rimanga da solo ad affrontare la crisi in atto”.