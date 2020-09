Caldo su tutta la provincia e temperature da metà agosto: 34 gradi a Rocchetta, Seborga, Dolcedo e Diano Marina

Dopo un weekend straordinario sul piano meteorologico, anche la giornata odierna sembra più da metà agosto che da 14 settembre. Nel fine settimana tutta la provincia di Imperia è stata letteralmente presa d’assalto con i turisti del Nord Italia che, tra seconde case e alberghi, hanno fatto registrare il pienone un po’ ovunque.

Soddisfazione per questi ultimi due fine settimana, sia per le strutture ricettive ma anche e soprattutto per bar e ristoranti dove, tra venerdì e sabato era difficile trovare un tavolo libero. Un settembre tutto sommato positivo, almeno fino ad ora, in particolare per la situazione meteo che vede temperature molto alte.

La conferma arriva dalle temperature massime dell’Arpal che vedono quattro località che hanno superato i 34 gradi. Si tratta di Rocchetta Nervina e Seborga con 34,8, Dolcedo 34,6 e Diano Marina 34,3. Poco al di sotto Sanremo con 33,1 seguita da: Dolceacqua 32,8, Pieve di Teco e Ventimiglia 32,6, Airole 32,5, Imperia 32,1, Borgomaro 31,9, Pontedassio 31,3, Triora 30,2, Bajardo 27,7, Col di Nava 27,3, Pigna 24,7, Montalto Carpasio 23,5, Poggio Fearza 19.

Anche le minime di questa notte, in particolare sulla costa, sono da pieno agosto: la più alta si è registrata a Imperia con 25,5, seguita da Cipressa con 25,2, Ventimiglia 24,8 e Sanremo 24,3. Per trovare un po’ di frescura e scendere sotto i 20 gradi bisogna andare a Bajardo con 19,8, e via via a scendere verso i 18,7 di Dolcedo, 17,6 di Airole e Borgomaro, 16,9 di Triora e Apricale, i 15,6 di Rocchetta Nervina e e Pieve di Teco. Pigna ha fatto segnare 14 gradi, Colle di Nava 13 e il picco più basso come quasi sempre a Poggio Fearza con 12,8.

Temperature elevate che sono superiori anche al caldo settembre del 2016, quando la media di Imperia fu di 30,5 gradi e quella di Sanremo di 31,4. Negli ultimi 10 anni, invece, la media settembrina delle massime è di 24,2 e Sanremo di 25,2 a Imperia. Il caldo non mollerà nelle prossime ore quindi, chi ha deciso di trascorrere le vacanze nella nostra provincia in questa settimana ha fatto ‘bingo’ perché il tempo rimarrà bello e le temperature saranno ancora elevate.

Un leggero calo del caldo è previsto per mercoledì ma, dai giorni successivi altro aumento e ritorno al gran caldo come oggi. Tra oggi e mercoledì sono previsti venti forti sulla nostra provincia. Oggi sono settentrionali, in rinforzo in seratam con valori di 40-50 km/h e raffiche localmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi. Domani venti forti settentrionali (50-60 km/h) al mattino e raffiche localmente fino a 60-70 km/h. Tendenza ad attenuazione dalla tarda mattinata e nuovo rinforzo in serata. Mercoledì venti fino a forti settentrionali (40-50 km/h) al mattino con raffiche localmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi.