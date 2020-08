Sanremo: stasera cena con spettacolo al Buca Cena insieme al violinista Davide Laura

Davide Laura e il suo violino tornano al Buca Cena per una serata rilassante, di grande musica e alta gastronomia. Una storia splendida, quella del musicista Davide Laura, raccontata direttamente dalle note musicali che faranno da accompagnamento a una serata davvero unica.



La terrazza del Ristorante Buca Cena ospiterà l'artista che da sempre ama suonare in mezzo alla gente, affermando con il sorriso “Sono figlio della musica”. Nato dall'unione di Massimo Laura, chitarrista alla Scala di Milano, e Carla Moreni, che si occupa di critica musicale, Davide Laura ama esibirsi tra le persone, nonostante i numerosissimi riconoscimenti ricevuti a testimonianza della sua grande professionalità.



"La serata di venerdì 28 agosto inizierà alle ore 20.15 nell'ampia terrazza del Ristorante Buca Cena a Sanremo, il posto ideale per regalarsi un momento di relax, con tutti i distanziamenti previsti dalle attuali emergenze sanitarie. - sottolineano dal ristorante - Per l'occasione gli chef Davide Bisato e Andrea Scarella propongono un menu dedicato al prezzo speciale di 30,00 €. A impreziosire la serata, la partecipazione di Ultimo Boutique Bordighera, l'esclusivo negozio di abiti da cerimonie che appagherà gli occhi dei partecipanti con l'eleganza che contraddistingue i suoi capi".



"Verranno osservate tutte le indicazioni relative al contenimento del contagio da Covid19: mascherina obbligatoria, distanziamento dei tavoli e presa in carico dei dati dei partecipanti. Per info e prenotazioni contattare direttamente il ristorante ai numeri +39 0184 557 442 e +39 320 42 92 899" - ricordano dal locale.