alvoto – Luigi Sappa (Forza Italia-Liguria Popolare): “Stiamo studiando una proposta di Legge per i lavoratori stagionali”

“Partiamo dalla provincia di Imperia per lanciare un modello di moderatismo e di concretezza”. Lo ha dichiarato Luigi Sappa, candidato al consiglio regionale nella lista “Forza Italia – Liguria Popolare, nel corso della puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. Sappa, già sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, ha parlato dei temi importanti del ponente ligure, svelando come sia già al lavoro per una proposta di Legge dedicata ai lavoratori stagionali.

“Non basta usare la parola destagionalizzazione, bisogna arricchirla di contenuti – ha detto – Noi abbiamo moltissimi lavoratori che non possono mantenere la famiglia con un lavoro relegato a 4 o 5 mesi l’anno. Riconoscendo il lavoro stagionale come una componente fondamentale di un territorio a vocazione turistica come il nostro, dobbiamo fare in modo che per questa tipologia di lavoratori ci siano forme di accompagnamento anche professionalizzanti per garantire una prosecuzione dell’attività. La formazione rappresenta la qualità di offerta di un territorio in chiave turistica. Forme di sostegno al lavoro, affinché rimangano nel circuito lavorativo e non se ne allontanino, altrimenti si perderebbero professionalità e occasioni. Un obiettivo quindi di formazione e lavoro che cercheremo di portare avanti con una proposta di Legge sulla quale stiamo già lavorando”.

Tra i temi considerati prioritari per il ponente ligure, quello dei collegamenti e delle infrastrutture. “Ci si è un po’ fermati su questo terreno – ha dichiarato Luigi Sappa - Per incentivare la forza economica trainante del ponente ligure, che è il turismo, occorre consentire ovviamente ai turisti di venire. Per arrivare nel ponente ligure spesso il turista deve fare un percorso defaticante. Noi pensiamo che uno dei primi obiettivi sia quello del collegamento autostradale, ecco perché lanciamo con forza la bretella che da Albenga, dove sostanzialmente iniziano le code estive e anche di media stagione, si dirige verso l’entroterra a Carcare per congiungersi poi a Predosa. Così si potrà evitare di intasare l’autostrada per Genova. Per non parlare dei treni, per i quali il raddoppio Andora–Finale Ligure è imprescindibile, o facciamo quello oppure siamo destinati a rimanere l'ultimo lembo di questa Italia difficilmente accessibile”.

Nell’intervista Sappa ha poi parlato di come sia nata la sua candidatura, del sindaco di Imperia Claudio Scajola, di Polis, dell’Amministrazione Toti, e dei suoi prossimi incontri sul territorio e con i sindaci della provincia di Imperia: “Domani inizierà il mio tour” ha detto.

Guarda il video con l'intervista integrale: