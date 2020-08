Un Ferragosto di festa al Bahama Star con la presentazione della nuova partnership con la casa vinicola Ornella Bellia

Un fine settimana di degustazioni, incontri e divertimento al Bahama Star con la collaborazione della casa vinicola Ornella Bellia. Il buon vino crea sempre una bella esperienza,

qualunque sia l’occasione in cui si gusta, assapora o regala.

La casa vinicola veneta Ornella Bellia ha deciso di stringere con il Bahama Star una nuova partnership investendo la propria immagine davanti a The Mall e sponsorizzando il famoso locale con i suoi prodotti vinicoli che verranno messi da subito in promozione ad un prezzo speciale.

Per l'occasione ci sarà la presentazione della nuova collaborazione nelle serate di sabato 15 e domenica 16 agosto con una ampia scelta di menù: grigliatona di carne e di pesce e menù Bahama Star promozionale. A seguire animazione karaoke by Alex Penna best sound in town e karaoke supporter.

Lo staff del Bahama Star vi augura un buon Ferragosto e vi aspetta numerosi. Ci sono ancora gli ultimi posti disponibili.

Se desiderate partecipare alle serate è gradita la prenotazione al 380 7098908.