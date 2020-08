Riva Ligure: ieri sera in piazza Ughetto la presentazione del nuovo libro di Gianni Farinetti (Foto e Video)

Successo di pubblico anche ieri, pur nel rispetto delle normative anti Covid-19, per la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem. In piazza Ughetto è stato presentato il libro 'Doppio silenzio' (editore Marsilio) di Gianni Farinetti.

L'autore, introdotto da Renata Barberis, ambienta il suo ultimo romanzo a Palermo, tra nobili più o meno decaduti, antichi palazzi in rovina e ricche famiglie alto-borghesi. Da sempre affascinato da quel luogo sontuoso e insieme decadente, il protagonista del romanzo, Sebastiano Guarienti, vola a Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo siciliano: un noto imprenditore edile è stato ucciso in modo violento nelle rovine di un'antica villa. Dopo il matrimonio, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell'irreale, la prima delle figure che lo proietteranno in un vortice nei meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.

Gianni Farinetti, nato a Bra nel 1953 e cresciuto a Torino, dal 1996 è uno dei protagonisti nel panorama del giallo italiano grazie al suo romanzo d'esordio “Un delitto fatto in casa”, con cui ha vinto il Premio Grinzane Cavour, Il Première Roman di Chambéry e il Premio Città di Penne. Nel 1998 ha vinto il Premio Selezione Bancarella con L'isola che brucia, nel 2008 il Premio Via Po con Il segreto tra di noi, e nel 2016 il Premio Recalmare Leonardo Sciascia con Il ballo degli amanti perduti. I suoi romanzi sono tradotti nei maggiori paesi europei. Vive fra Torino e l'Alta Langa.

La rassegna "Sale in Zucca", diretta dal giornalista Claudio Porchia, è promossa dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni in collaborazione con la casa editrice Zem, e ha come media partner Sanremonews, proseguirà con il seguente calendario sempre con inizio ore 21.15 in piazza Ughetto:

- giovedì 20 agosto “D’indaco il mare” di Marzia Taruffi con Marino Magliani

- giovedì 27 agosto “Lingua della terra” di Giacomo Revelli