Si tuffa da un’altezza di circa 8 metri e si rompe il femore. E’ accaduto oggi pomeriggio ai ‘Laghetti’ di Rocchetta Nervina. Il giovane è stato prima soccorso dalle persone presenti nella zona e, quindi, è stato dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, gli uomini del Soccorso Alpino, il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Azzurra presente in Val Nervia. Il 26enne è stato portato in ospedale a Bordighera, in codice giallo di media gravità.