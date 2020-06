Calcetto e beach volley, arriva il via libera dalla Regione per la ripresa degli sport di contatto

Anche la Liguria, come fatto ieri dalla Puglia, anticipa il Governo e concede il via libera per la ripresa degli sport di contatto e di squadra come calcetto e beach volley.

Pochi minuti fa il governatore Giovanni Toti ha infatti firmato l'ordinanza che consentirà ai gestori degli impianti di riaprire le proprie strutture, e a tutti gli sportivi di poter riprendere a praticare le proprie discipline preferite.



Tra le regole da rispettare l'assenza, almeno tre giorni prima dell'attività, di sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie e alterazioni di gusto e olfatto. All'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea e in caso di temperatura di 37.5 l'ingresso al campo sarà interdetto.



Sul fronte della prevenzione occorre una corretta prassi igienica individuale, e inoltre non bisogna condividere borracce, bottiglie e bicchieri; occorre mantenere la distanza minima di almeno un metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno due metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.

La pulizia e la disinfezione delle aree comuni, quali spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine usate per l'esercizio fisico, dovrà essere regolare e frequente; ognuno deve avere la propria borsa personale per depositare indumenti e oggetti.