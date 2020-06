Sanremo: 34 minuti di incontro con il Ministro De Micheli, Biancheri "Abbiamo espresso la nostra disperazione per i trasporti" (Foto e Video)

E’ durato 34 minuti l’incontro tra il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, insieme all’intera Amministrazione comunale, ed il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Un incontro organizzato all’ultimo, a margine della inaugurazione dei lavori per la pista ciclabile ad Imperia, ma nel quale il primo cittadino matuziano ha presentato i gravissimi problemi dei trasporti per la nostra provincia ed ovviamente di riflesso per Sanremo

Il Sindaco matuziano ha confermato la totale disponibilità del Ministro De Micheli ad affrontare le problematiche in oggetto, ma di aver anche dimostrato la disperazione di enti e privati, soprattutto del settore turistico-commerciale, per quanto sta accadendo sulle autostrade: “E’ stato un incontro che abbiamo apprezzato molto – ha detto Biancheri - anche perché la sua agenda era particolarmente stretta ma ha trovato comunque il tempo di venire anche da noi. Abbiamo parlato ovviamente di infrastrutture, anche perché ho spiegato al Ministro gli investimenti pubblici e privati che vengono fatti con l’obiettivo di portare più occupazione sul nostro territorio, nella silver economy, alberghi, porto vecchio ed altro. Ma anche nell’ottica di avere un ospedale nuovo, per il quale se non ci sono logistiche adeguate, la situazione diventa molto complessa”.

Sul tavolo ovviamente le lunghe code a cui sono sottoposti i turisti (senza dimenticare chi vive in Liguria e deve spostarsi) in questi ultimi tempi: “Ho anche riferito della situazione paradossale che stiamo vivendo in tutto il territorio ligure, per quanto accade sulle autostrade. Se le Amministrazioni investono per portare gente ma questa non può arrivare come facciamo? Abbiamo parlato con la Regione che ci dice che dobbiamo parlare con il Governo. Allora dovete dirci cosa bisogna fare, ma dobbiamo metterci tutti insieme e risolvere il problema. Capisco che ci siano situazioni di sicurezza da risolvere, ma non possiamo pensare che oggi si debba soffrire in questa maniera. Neanche nel terzo mondo si vedono cose del genere”.

Tema caldo anche quello della ferrovia, sempre alle prese con il suo raddoppio mai terminato da tempo e dell’Aurelia Bis, ormai ferma al ‘palo’ tra Taggia ed il Borgo di Sanremo: “Abbiamo parlato anche del problema ferroviario ed il suo raddoppio senza dimenticare la questione dell’Aurelia Bis. Abbiamo chiesto impegni precisi ed il Ministro ha sottomano il suo dossier in merito. Ci sono state date risposte precise, che verranno portate avanti dai nostri Assessori, ma ci sarà un impegno per portare avanti il discorso del prolungamento dell’Aurelia Bis. Per lo svincolo di San Martino, già appaltato e finanziato, nel 2021 dovrebbero partire i lavori ma vogliamo essere sicuri anche di questo. Per quanto riguarda le autostrade è un discorso per il quale non ci sono state date risposte, ma abbiamo voluto portare la nostra disperazione e la nostra disperazione per questa situazione”.

Il Ministro ha dato delle risposte in merito? “Abbiamo parlato per soli 34 minuti, ma ha detto che per quanto riguarda l’Aurelia Bis c’è la piena disponibilità a verificare il progetto all’Anas e c’è un suo preciso impegno. Per la ferrovia, anche su questo ha confermato che sta per essere finanziato il raddoppio di Andora ma anche del resto del tratto ligure. Ci ha dato risposte precise ed abbiamo da oggi un contatto diretto con il gabinetto del Ministro per seguire i vari passaggi”.