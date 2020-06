Camporosso: cinghiali ormai sempre più a contatto con la città, il vice Sindaco chiede battute di caccia selettive

Il vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito, torna alla carica per chiedere nuove battute di caccia selettiva al cinghiale, vista la pericolosità delle presenza di ungulati nella cittadina rivierasca, con un paio di episodi avvenuti proprio nelle ultime ore.

Il primo ieri in corso Repubblica, dove un giovane era a passeggio con il cane, quando è stato rincorso da un cinghiale che è stato deviato solo dal traffico della provinciale dove il ragazzo si era rifugiato. Nella notte, invece, gli operatori ecologici hanno trovato dei cinghiali nella zona dove viene fatto il porta a porta mentre cercavano di mangiare tra la spazzatura.

Nelle scorse settimane si era anche registrato un incidente, nel quale un giovane era stato investito da un ungulato mentre viaggiava in moto ed un altro era stato mandato fuori strada mentre era in atto. “Servono battute di caccia selettive – ha detto Morabito – anche per le molte segnalazioni di agricoltori, che hanno denunciato i molti danni da parte dei cinghiali, molti dei quali presentatisi anche all’uscio di casa, mettendo in apprensione i residenti”.