Rischio frana tra Cervo e Andora: dalle 18 Aurelia chiusa per 2 giorni, si passerà da strada Rollo

Rischio frana sulla via Aurelia al confine fra Cervo e Andora. Il Sindaco di Cervo, Lina Cha firma un'ordinanza di chiusura per 48 ore della viabilità a partire dalle 18.00 di oggi. Un provvedimento necessario per effettuare le operazioni di verifica della gravità di un fronte franoso che si è aperto sulla sovrastante via Romana di Levante. Gli esiti del sopralluogo effettuato questa mattina dal Primo cittadino con un geologo e con i responsabili dell'ANAS, i Vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia Locale, Roberto Fontana, i Tecnici del Comune di Cervo insieme a quelli di Rivieracqua, hanno consigliato estrema prudenza.



“E' necessario verificare subito l'entità del danno provocato dalla frana che ha interessato la via Romana di Levante e se il fronte, che ha fatto cedere la strada in una zona prospiciente una piccola palazzina, possa scivolare e invadere la sottostante via Aurelia – ha dichiarato il Sindaco Lina Cha – Sul posto sta operando una ditta incaricata dal Comune per liberare la zona dalla vegetazione e renderla accessibile ai controlli dei tecnici. Lunedì scorso, il Comune aveva già effettuato un primo sopralluogo sul posto a seguito della segnalazione di una copiosa perdita di acqua di cui non è ancora chiara l'origine. L'intensificarsi delle piogge di queste ultime ore impone verifiche più approfondite, immediate e puntuali a tutela della sicurezza degli automobilisti”.



In conseguenza dell'ordinanza, la circolazione dei mezzi pesanti sarà dirottata sull'Autostrada. Il collegamento da e per Andora sarà garantito agli automobilisti dalla Strada Rollo che parte dal confine di Cervo e che sbocca nella zona di ponente di Andora.