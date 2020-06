Ospedaletti: intervento da 270 mila euro per la sistemazione della scuola e del campo sportivo, c’è l’ok del consiglio comunale

Ben prima dell’emergenza Covid-19 a Ospedaletti le scuole e il campo sportivo erano fuori uso per via dei danni provati dall’ondata di maltempo di fine 2019. Un danno considerevole che, di fatto, ha ‘sfrattato’ sia gli alunni che l’Ospedaletti Calcio.

Ora c’è un forte segnale di ripartenza. Venerdì sera il consiglio comunale ha approvato l’intervento che permetterà di risistemare sia la scuola che il campo sportivo. Un lavoro da circa 270 mila euro che l’amministrazione ha intenzione di iniziare il prima possibile, si ventila l’ipotesi di un ‘via’ già a luglio. Quando la fine dei lavori? Entro dicembre. Si tratta del primo stralcio di interventi che sarebbero comunque sufficienti per riaprire.

Al momento non si sa ancora quando e come riprenderanno le due attività interessate: la scuola e il campionato regionale di Eccellenza, categoria nella quale milita l’Ospedaletti. Ma, di certo, l’approvazione dei lavori è un momento molto importante per le tante famiglie interessate sia all’attività della scuola che da quella dell’Ospedaletti.