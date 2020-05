Trading online: aumentano gli investimenti in Italia

Il trading online continua ad acquisire consenso tra gli italiani. Il mondo delle borse, con la possibilità di sfruttare le oscillazioni dei mercati, accomuna appassionati e semplici curiosi, alimentando la platea di chi vuole puntare su questo settore.

Affacciarsi al mondo del trading, inoltre, è piuttosto semplice, seguendo i giusti accorgimenti, e non richiede né attrezzature particolari né investimenti sostanziosi; a ciò si aggiunge la facilità di utilizzo di piattaforme e di tool operativi, che rendono l'attività immediata e accessibile a tutti.

Naturalmente, prima di dare il via alla vera e propria fase operativa è importante comprendere lo scopo del trading online, che è quello di acquistare un bene a un prezzo più basso rispetto a quello di vendita, o venderlo a un prezzo più alto rispetto a quello di acquisto, in questo caso mediante le cosiddette vendite allo scoperto. A fare il resto, i numerosi broker online, che consentono di accedere ai mercati finanziari con una semplice proceduta d'iscrizione.



L’importanza dei broker online

I broker online sono la via di accesso al trading. Molti accolgono i nuovi utenti offrendo loro bonus di benvenuto, che possono essere utilizzati ai fini operativi e spesso vengono corrisposti anche in concomitanza di depositi minimi.

In ogni caso, una volta concluso il processo di iscrizione, ci si ritrova di fronte a un potale che offre l'accesso a varie piattaforme di trading, utilizzabili da browser web o scaricabili sui propri dispositivi.

Se operare sui mercati finanziari può sembrare un'attività poco intuitiva, tutorial come quelli formulati da ComeFareTradingOnline possono favorire la comprensione di molte nozioni: questo sito sul trading aiuta a muoversi nel mondo dei mercati finanziari guidando alla scelta delle migliori piattaforme; ma non mancano focus sui principali asset, le quotazioni in tempo reale e una panoramica per selezionare i migliori broker.



La scelta del broker e degli asset

Uno dei primi aspetti da considerare nella scelta del broker è quello relativo alla fiscalità. Esistono, infatti, intermediari che fanno da sostituto di imposta e che, quindi, contabilizzano e versano le tasse al posto dell'utente; ci sono poi broker che invece prevedono che sia il trader a occuparsi di questo aspetto.

Un altro dettaglio da non trascurare è quello della certificazione: affinché un intermediario sia sicuro per i sottoscrittori, deve essere regolamentato da un ente di vigilanza, il quale assicura la solidità del broker ed esclude il rischio di attività illegali.

Certi della solidità del broker, si può dare il via alla vera e propria operatività. Si parte dalla selezione della piattaforma preferita e dell'asset da tradare: Forex, quindi coppie di valute, o Contratti per differenza - i cosiddetti CFD - su indici, materie prime, azioni e criptovalute. A questo punto, ogni trader deve poter contare su un metodo operativo ben definito da seguire, in base al quale farà uso di indicatori e oscillatori personalizzabili.

In assenza di una tecnica di investimento propria, ogni investitore si può affidare ai numerosi strumenti per replicare l'attività di trader con esperienza, tra i quali il cosiddetto social trading. In aggiunta, molti intermediari affiancano alla fase formativa un supporto operativo, dando la possibilità ai propri clienti di poter sfruttare i segnali o le idee di trading generati da strategie messe appunto da esperti.



Trading: guide, formazione ed esperienza sul campo

Naturalmente, l'attività di trading non può prescindere dalla formazione. Proprio per questo, chi muove i primi passi in questo settore viene spesso indirizzato verso webinar, analisi di mercato e filmati informativi sulle migliori strategie di trading.

Fondamentale, almeno in una prima fase dell'operatività, poter simulare la strategia di trading tramite un conto demo, per acquisire consapevolezza ed esperienza operando soltanto con capitali non reali.

Una volta acquisita una certa dimestichezza in campo finanziario, passare dal conto demo al conto reale richiede pochissimi step. Basta completare la procedura iscrizione sul broker e fare un primo versamento, di solito anche di lieve entità.

Naturalmente, i migliori broker mettono a disposizione dei loro sottoscrittori numerose modalità di trasferimento di denaro sicure, come carte di credito, bonifici, wallet elettronici e carte ricaricabili.