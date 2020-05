Perché il digital marketing è importante per un’azienda?

ll digital marketing rappresenta l’insieme di tutte quelle attività di marketing che vengono svolte attraverso diversi canali online, come l’analisi dei trend, la promozione dei brand e la commercializzazione dei servizi o prodotti.

Al giorno d’oggi è essenziale per il business coordinare tutte le attività del digital marketing, creando una strategia che permette di sfruttare tutti gli strumenti necessari per accrescere la relazione con i potenziali clienti e valorizzare il rapporto tra brand e prospect.

Tra le diverse attività del digital marketing troviamo due termini molto diffusi, ovvero il SEO (Search Engine Optimization) e la SEM (Search Engine Marketing) due tecniche che permettono di ottimizzare la promozione di un sito web, incrementano il traffico sul sito e migliorano l’esperienza dell’utente. Troviamo, inoltre, diversi strumenti da poter utilizzare per sviluppare le attività di digital marketing come l’email marketing, la lead generation, l’inbound marketing e così via.

Praticando le attività del digital marketing e sfruttando gli strumenti disponibili online, è possibile monitorare le attività del proprio pubblico, effettuare una segmentazione e raggiungere il target di riferimento, ovvero le persone interessate a ricevere le comunicazioni e ad acquistare i prodotti di un determinato brand.

Come si realizza una buona strategia di digital marketing

Realizzare una corretta strategia di comunicazione basata sul marketing digitale che permette di incrementare la visibilità e le vendite di un brand, è necessario avere degli obiettivi da raggiungere ben definiti.

Prima di realizzare una strategia di digital marketing è importante studiare il proprio pubblico di riferimento: chi visualizza il sito web, chi acquista i prodotti e quali sono le sue necessità. I dati inerenti agli utenti che trafficano sul proprio sito web sono importanti per realizzare un esempio di cliente tipo e acquisire nel database solo gli utenti simili al cliente tipo (buyer persona), con cui è possibile effettuare delle strategie di comunicazione personalizzate.

Esistono delle apposite agenzie, come italiaonline , che offrono alle aziende le soluzioni perfette per incrementare la propria presenza online, migliorare l’ottimizzazione del sito web e pubblicizzare il marchio attraverso campagne pubblicitarie personalizzate.

Quali strumenti utilizzare per una strategia di digital marketing

Il digital marketing comprende al suo interno diverse pratiche pubblicitarie, tra cui:

SEO: come anticipato nel precedente paragrafo, permette di ottimizzare la visibilità di un sito web attraverso la ricerca organica e il posizionamento nei motori di ricerca. Le pratiche SEO devono essere effettuate costantemente per riuscire ad ottenere ottimi risultati e il sito web deve rispettare determinati requisiti come l’usabilità, l’accessibilità, contenuti di qualità e presenza delle keywords.



Email Marketing: una delle attività praticate da tutte le realtà aziendali online, è strettamente legata al concetto di marketing automatico (marketing automation) e consiste di sfruttare le e-mail per entrare in contatto diretto con i clienti ed i potenziali clienti (o prospect).



Web Analytics: definito come analisi dei dati online, è una pratica fondamentale per ogni strategia di digital marketing, permette di sviluppare e pianificare le campagne pubblicitarie e le strategie da applicare.



Content Marketing: facilmente intuibile dal nome, il content marketing si riferisce alla creazione dei contenuti da inserire all’interno del proprio sito web, in particolare negli articoli blog e nelle landing pages. Dei contenuti di qualità permettono di offrire agli utenti un valore aggiunto.