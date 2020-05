Conto corrente aziendale: gestione dall’app, quanto è comodo e come funziona

Nell’era moderna dove le persone sono già abituate a fare tutto con il proprio smartphone, non poteva di certo mancare la possibilità di effettuare anche le operazioni finanziarie con l’utilizzo di questo device. Per renderlo possibile le banche e gli istituti di pagamento propongono il conto corrente associato a delle applicazioni.

Questo tuttavia non significa affatto che tutti gli istituti con un’app diano gli stessi vantaggi, anzi, il panorama è molto variegato. In particolare per PMI, professionisti e partite iva non è affatto facile trovare un conto corrente aziendale gestibile da app che sia di buona qualità ed adeguato alle loro esigenze.

In un contesto di servizi bancari spesso insoddisfacente dal punto di vista delle imprese, arriva finalmente Qonto, un conto corrente 100% online che offre la gestione dall’applicazione su smartphone e anche quella da desktop. Il conto corrente aziendale online offerto da Qonto si distingue da ogni altro per un’offerta dedicata proprio a PMI, professionisti e partite iva al fine di ovviare all’inadeguatezza dei normali conti correnti tradizionali per le aziende.

L’elevata qualità di Qonto è il risultato di un sistema finanziario ideato e sviluppato specificatamente per le aziende e per i professionisti e che quindi a differenza d’altri non è, di fatto, solo una conversione business dei normali conti correnti privati. Eccellente è anche l’assistenza al cliente, esaustiva, rapida, efficace.

Come funziona la gestione online dei conti?

Il conto corrente di Qonto.eu è online. Questo significa che lo si può gestire attraverso due canali di cui ogni professionista sicuramente oggi dispone, ovvero pc e applicazione su smartphone. L’utente accede tramite la propria mail e la password scelta al momento della creazione del conto.

Ovunque vi sia la copertura di rete, quindi, il cliente ha a disposizione il suo conto corrente per fare tutte le operazioni di cui ha bisogno. L’interfaccia è molto semplice ed intuitiva, di conseguenza anche chi non ha moltissima familiarità con il web non ha normalmente alcuna difficoltà ad utilizzare l’applicazione o il portale.

L’applicazione può essere scaricata dall’App Store o da Google Play, a seconda che il tipo di sistema adottato dal proprio telefono sia iPhone o Android.

Le funzionalità più importanti per il business offerte da Qonto?

Il conto corrente Qonto è 100% online, quindi senza doversi recare fisicamente in alcuna filiale è possibile gestire il proprio conto ed effettuare operazioni finanziarie. Si possono consultare il saldo, i movimenti in entrata ed uscita, ma anche effettuare pagamenti, come bonifici singoli o multipli se necessario, per ottimizzare anche i tempi.

Aprendo un conto corrente Qonto possono essere fornite anche altri accessi in modo da poter consentire l’accesso al conto stesso da parte dei propri dipendenti e collaboratori. Per effettuare operazioni questi, quindi, non è strettamente necessario debbano “pesare” sul titolare del conto, operando in autonomia facilmente, grazie alla possibilità di avere delle carte aziendali nominative (con permessi e limiti personalizzati) e di inserire delle richieste di bonifico in totale autonomia, che il titolare dovrà limitarsi a verificare ed accettare

Per ogni utente possono essere definite nel dettaglio le operazioni consentite e quelle non consentite. A questo proposito risulta particolarmente utile il fornire l’accesso al commercialista per poter vedere i movimenti del conto ed estrarre da sé quanto necessario sotto il punto di vista fiscale. Per i collaboratori è anche possibile richiedere delle ulteriori carte.

Molto comoda è anche la possibilità di caricare giustificativi di spesa, come scontrini o ricevute,direttamente tramite app scattando una semplice fotografia col telefono. Finalmente anche svolgere questa operazione normalmente lunga e noiosa, è velocissimo, grazie a Qonto.