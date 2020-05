Diano Marina, autocarro incendiato a marzo, Gioffré era evaso dai domiciliari: si aggrava la custodia cautelare

Domenico Gioffré è stato colpito da un aggravio della misura di custodia cautelare in carcere. Il 27enne si trova già presso la casa circondariale imperiese, per l’incendio dell’autocarro adibito al trasporto di frutta avvenuto a fine marzo, quando era soggetto agli arresti domiciliari.



Dopo due settimane dall’episodio, i militari della Stazione di Diano Marina e della Sezione Operativa avevano individuato i responsabili, arrestandoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Imperia. I Carabinieri dianesi hanno riscontrato come in più occasioni Gioffré avesse violato le prescrizioni imposte dal giudice, una delle quali proprio in occasione del citato incendio.



L'attività dei militari coincide con i controlli del territorio per verificare il rispetto alle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. "Un'attività tesa alla prevenzione ed al contrasto dei reati, assicurando costantemente la “tutela del bene della collettività nazionale anche in casi di pubbliche calamità”, ragion per cui tutti i Carabinieri con passione e senso di responsabilità stanno operando per garantire il rispetto delle norme anti-contagio, la consegna di medicinali a persone che non hanno congiunti o possibilità di raggiungere farmacie, piuttosto che il recapito della pensione a persone che ne facciano richiesta, in ragione di un accordo sottoscritto tra Poste Italiane ed il Comando Generale dell’Arma, o ancora di pacchi contenenti generi alimentari donati da Esselunga e Banca Intesa Sam Paolo a coloro che sono in stato di bisogno, individuati grazie alla conoscenza delle realtà locali da parte dei Comandi di Stazione, capillarmente presenti sul territorio" - sottolineano dal comando provinciale imperiese.