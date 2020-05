Sanremo: Massimo Donzella a ‘2 ciapetti con Federico’: “Premiare le richieste edilizie che si tradurranno in vere opere”

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’, interviene in merito alla delibera sui procedimenti edilizi, oggetto di discussione anche in occasione del consiglio comunale di ieri sera, e svela alcune importanti novità in merito al rilascio delle autorizzazione sismiche preventive del cemento armato.

Per quel che riguarda il primo argomento, Donzella ha risposto alle dichiarazioni rilasciate, proprio a ‘2 ciapetti con Federico’, dal consigliere di Forza Italia Simone Baggioli. “Non è corretta l’interpretazione che ha dato – ha dichiarato l’assessore - L’intenzione è quella di premiare le richieste che si tradurranno in opere edilizie. Nessuna pratica sarà comunque lasciata indietro. Ci sarà un beneficio per tutti, sia per i privati sia per le casse comunali".

Massimo Donzella ha poi annunciato: "Come Comune abbiamo chiesto di occuparci direttamente delle autorizzazioni antisismiche per il cemento armato".

Guarda l’intervista completa:

