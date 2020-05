noiciSamsic per i servizi di sanificazione

Forti delle competenze maturate in 40 anni di attività in ambito di cleaning, sanificazione e disinfezione, i professionisti specializzati di Samsic operano su gran parte del territorio nazionale, in ottemperanza alle disposizioni di legge e utilizzando attrezzature conformi alle normative e all'avanguardia.

I sistemi di sanificazione adottati da Samsic posso essere tradizionali (impiegando prodotti a base di cloro o alcool), con atomizzazione (quindi utilizzando una soluzione disinfettante caricata elettrostaticamente), a vapore (a 180 gradi) o a ozono (sfruttando gli atomi di ossigeno). Quindi, per ogni ambiente si individua la soluzione più idonea, anche quelle che non prevedono uso di sostanze chimiche.

Al termine delle attività, Samsic rilascia la certificazione di avvenuta sanificazione e, attraverso un misuratore specifico, vengono effettuati dei controlli finali a campione sull’efficacia degli interventi.

Samsic si mette a disposizione anche per fornire un servizio di consulenza specialistica personalizzato relativo all'attuazione di tutte le migliori soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche per affrontare le problematiche relative alla diffusione del Covid-19 .

“Proteggere i nostri dipendenti e i nostri Clienti è la priorità assoluta” afferma Umberto Diamante, Direttore Commerciale e Legale Rappresentante di Samsic Italia. “Siamo più che mai mobilitati e flessibili rispetto all'evoluzione della situazione. Dall'inizio di questa crisi abbiamo concentrato le energie nell'accompagnare i nostri Clienti e Dipendenti affinché a ogni dubbio venisse data una risposta. Noi assicuriamo un servizio essenziale per i nostri Clienti, per aiutarli a prendersi cura dei loro spazi, in modo che ci sia una tranquillità di fondo su cui contare nella gestione del quotidiano”.

SAMSIC desidera anche in questa sede rinnovare il ringraziamento rivolto a tutto il suo personale che ogni giorno, con grande responsabilità, rende possibile lo svolgimento di servizi come questo e che ci permette di affermare con orgoglio che #noiciSamsic.

Per informazioni:

Samsic Italia

Tel. +39 0119548311

e-mail: commerciale@samsic.it