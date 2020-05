Firmato accordo: in vendita mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi in tutte le farmacie

A seguito della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 27 aprile 2020, in cui è stata anticipata la vendita delle mascherine chirurgiche al costo di 0,50 centesimi caduna, tutti i titolari delle farmacie italiane hanno espresso la loro volontà di ottenere le mascherine ad un prezzo più basso e una scorta più ampia dalle aziende farmaceutiche.

Dopo le proteste del settore, è stata fatta maggiore chiarezza a riguardo ed è stato annunciato che tutte le farmacie e parafarmacie italiane saranno messe a condizione di vendere le mascherine chirurgiche al prezzo di 0,50 centesimi caduna, al netto dell’Iva.

I chiarimenti sono arrivati dopo un accordo firmato dall’Ordine dei farmacisti, Federfarma, Assofarm e dal commissario Arcuri.

Il commissario Domenico Arcuri ha sottoscritto un contratto pari a 660 milioni di mascherine chirurgiche che verranno realizzate alle aziende italiane Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione, in vendita per le farmacie aperte oggi al prezzo medio di 0,38 centesimi di euro caduna.

Quando richiedere le mascherine in farmacia?

Nella fase 1 della strategia utilizzata dal Governo Italiano per contrastare la diffusione della pandemia Coronavirus, le mascherine dovevano essere utilizzate solo in caso della presenza di sintomi o quando si assiste un malato.

Alla luce della fase 2 della strategia sanitaria attuata dallo Stato, le mascherine dovranno essere utilizzate in presenza di familiari, mantenendo la distanza di sicurezza da 1 metro, fuori da casa, a lavoro e nei supermercati o locali.

Per questo motivo si consiglia di contattare le farmacie aperte oggi e richiedere un kit di mascherine chirurgiche e un kit di guanti monouso da poter utilizzare durante la fase 2. Le mascherine chirurgiche protettive dovranno essere utilizzate all’esterno, in presenza di terze persone, nei locali e in presenza di anziani.

Come utilizzare le mascherine e i guanti monouso

Le norme più importanti per contrastare la diffusione del Covid-19 sono:

Lavarsi costantemente le man i o utilizzare un gel disinfettante;

Mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle persone;

Restare il più possibile a casa.

Quando è necessario uscire di casa è importante utilizzare mascherine e guanti, in questo caso è importante lavarsi correttamente le mani prima di uscire per almeno 20 o 30 secondi, indossare la mascherina e adattarla perfettamente alla propria forma del viso.

Prima di indossare i guanti è fondamentale lavarsi di nuovo le mani, solo successivamente è possibile indossare i guanti ed evitare di toccare il proprio volto.

Quando si torna a casa è importante togliere i guanti attraverso un movimento di “pinza” all’esterno del guanto con la mano e sfilarlo. Con la mano libera è necessario mettere un dito sotto il colletto dell’altro guanto e sfilarlo, in modo da evitare qualsiasi contaminazione.

Solo dopo aver sfilato correttamente i guanti ed eventualmente dopo aver utilizzato il gel disinfettante sulle mani, per una maggiore sicurezza, è possibile togliere la mascherina prendendola dagli elastici.

Ricordiamo che in tutti i locali, in particolare nelle farmacie aperte oggi e parafarmacie, è disponibile all’ingresso un gel disinfettante per chiunque non è dotato di guanti.