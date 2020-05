Sanremo: il Casinò non dovrebbe riaprire prima di giugno, in 3 mesi (tolte le spese non sostenute) persi oltre 5 milioni

Il Casinò di Sanremo, anche se l’azienda è pronta sul piano delle protezioni per dipendenti e clienti sul piano sanitario, non dovrebbe riaprire prima del mese di giugno.

E’ quasi una certezza, visto che la decisione sulla riapertura sarà presa a livello nazionale e dovrà, forzatamente, riguardare anche il gioco delle sale slot e delle macchinette nei locali. Dalla casa da gioco matuziana è stato chiesto al Sindaco di muoversi verso la Regione ed anche il Governo per garantire una riapertura come avvenuto per le aziende, visto che deve essere anche salvaguardato il livello occupazionale.

Il Casinò di Sanremo ha predisposto un protocollo di sicurezza di 40 pagine, che è stato sottoscritto quest’oggi dai sindacati, convocati singolarmente dal Cda, per garantire anche in questo caso di evitare assembramenti in riunione.

Come avverrà la riapertura? Al momento non è dato saperlo visto che all’interno, oltre ai giochi, ci sono anche bar e ristoranti. Sicuramente non verranno inizialmente proposte manifestazioni, men che meno spettacoli al teatro dell’Opera. La direzione sta lavorando per riaprire i giochi mentre Elior sta attendendo i codici per la riapertura di bar e ristoranti. Una cosa è cerrta: se dovesse arrivare l’autorizzazione prima a Elior, questa attenderà la riapertura delle sale che, in caso di autorizzazione, apriranno invece subito.

Ovviamente il calendario manifestazioni ed eventi si dovrà coniugare con le norme sul distanziamento sociale. Al ‘Roof garden’ verrà probabilmente smontata in anticipo la copertura invernale ma, all’interno per eventuali serate, non potranno essere ospitati più di 80/100 ospiti, rispetto ai 220 classici. Il Casinò si sta attrezzando con i termo scanner ma verrà anche fornita una mascherina a chi non ce l’avrà. Intanto sono stati spostati i tavoli da gioco nella sala privata (al piano superiore) in vista della ripresa dei lavori di ristrutturazione, anticipando quelli già programmati.

Intanto, facendo due conti in tasca al Casinò, la perdita della casa da gioco è di circa 3,5 milioni al mese che, moltiplicato per circa 3 mesi fa 10 milioni. Ma non è certo la perdita ‘secca’ dell’azienda, visto che il personale è in cassa integrazione ed incide per quasi il 50% delle spese.